«Мы находимся в опасности». Франция обвинила Россию в шпионаже при помощи спутника

Российский спутник-шпион перехватил на орбите сигнал с военного франко-итальянского космического аппарата. Как пишет РБК, об этом 7 сентября заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

По ее словам, инцидент произошел еще в 2017 году. Армии Франции и Италии использовали спутник для обеспечения своей безопасности. Российский шпионский спутник «Луч» («Олимп»), как уверяет Парли, приблизился к франко-итальянскому Athena-Fidus на высоте 36 тыс. км.

«Попытка подслушать соседей — это не только недружелюбный, но и шпионский акт. Мы находимся в опасности», – подчеркнула министр обороны Франции.