«Чтобы выглядело как Bentley, но стоило умеренно». Продажу яхт в Петербурге поддержал переезд «Газпрома»

Плавучий дом с сауной и камином, непотопляемая голландская яхта и народная лодка из полиэтилена. Чем удивляют петербургских яхтсменов на St.Petersburg International Boat Show 2018.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

На рынке люксовых яхт началось оживление, утверждают участники выставки St.Petersburg International Boat Show 2018, которая проходит с 6 по 8 сентября в Речном яхт-клубе профсоюзов. Продавцы благодарят погоду, переезд «Газпрома» и иностранных покупателей. А вот завлечь новинками отечественного клиента становится все сложнее – от 50 до 80% продаж мировых брендов ушли на вторичный рынок.

St.Petersburg International Boat Show – самая большая в России выставка яхт на воде – в этом году представила на суд публики более 60 моделей. Мировых премьер среди них нет. По экспертным оценкам, на долю российских покупателей приходится всего 2-3% общемирового объема продаж яхт. Причем если европейский рынок находится на подъеме, то российский пока не восстановился после кризиса.

В отсутствие международных сенсаций участников выставки удивляли флагманами именитых зарубежных брендов и новинками отечественного судостроения. В числе самых роскошных экспонатов британская Princess 75 – 24-метровая моторная яхта с четырьмя просторными каютами, роскошным салоном и огромной открытой площадкой (флайбриджем).

Самый крупный образец – 26-метровая голландская Van der Valk, спроектированная известным дизайнером и конструктором Гвидо де Грутом. Также петербуржцам показали голланскую Elling Е4, прославившуюся тем, что успешно выдержала уникальный тест — в присутствии публики судно насильственно перевернули вверх дном, после чего оно без труда восстановило вертикальное положение.

Среди моделей, до этого не представленных в России, – 24,5-метровый флагман польской верфи Galeon 780 Crystal, пятикаютная яхта с открытой площадкой и футуристическим дизайном, а также 9,9-метровый финский катер XO Explorer с алюминиевым корпусом, закрытой рубкой и подвесными двигателями. Последняя особенность — это один из трендов рынка яхт, говорит председатель редакционного совета MBY Russia и организатор выставки Зарий Черняк. Подвесные двигатели не уступают обычным по мощности, при этом занимают меньше места. Кроме того, покупка судна без двигателя помогает сэкономить на таможенном оформлении.

Самым необычным экспонатом St.Petersburg International Boat Show стала российская разработка — плавучий дом от петербургской компании «Амета», которая строит моторные катера и парусные яхты. Конструкция, больше напоминающая здание, а не судно, снабжена собственным мотором и может передвигаться, хотя и с небольшой скоростью. При этом она оборудована двумя комнатами, сауной, камином, а также открытой площадкой, где можно загорать, готовить барбекью и даже сажать квадрокоптер. «В Европе хаусботы – это быстро развивающийся рынок», – говорит управляющий директор Александр Богдашевский «Амета». По его словам, в Петербурге новинкой заинтересовались преимущественно базы отдыха. «Для них — это способ увеличить номерной фонд», – отмечает топ-менеджер.

Похвастаться новинкой смогла и ЦКБ «Нептун», которая до этого делала суда для гособоронзаказа, а в этом году решила попытать счастья на потребительском рынке. Компания представила «народную лодку из полиэтилена». Несмотря на название, материал имеет мало общего с пакетами из магазина — он не деформируется при ударе с размаха молотком, что с гордостью демонстрируют посетителям представители стенда.

Рынок скорее жив, чем мертв

По словам продавцов яхт, оценить точный объем российского и тем более петербургского рынка проблематично. Часть лодок приобретается в России, но никогда здесь не используется. «Есть клиенты, которые покупают здесь, но ставят где-нибудь в Средиземное море – у нас короткий сезон», – говорит генеральный директор компании Polar star (дистрибьютор итальянского Absolute и финского Targu) Олег Гусев. В свою очередь, россияне тоже зачастую совершают покупки за рубежом.

Продажи западных брендов класса «выше среднего» в России измеряются единицами, максимум десятками позиций в год. Range Marine (дистрибьютор финской Nord Star) в прошлом сезоне (сентябрь 2017 — сентябрь 2018 года) продал в России 20 лодок. Rond Yachting (дистрибьютор голландской Elling) реализовал две. Polar star (дистрибьютор итальянского Absolute и финского Targu) в 2018 году нашел покупателей на 5 яхт.

Среди отечественных компаний одним из лидеров является татарстанский Velvette. По словам директора компании Кирилл Слепова, в среднем компания производит 100 корпусов в год. По мнению топ-менеджера, выигрывать у зарубежных конкурентов удается за счет универсальности. «В Европе запросы более специализированные. А у нас хотят всё — и рыбачить, и проводить время и с семьей, и развлекаться отдельно от семьи, чтобы выглядело как Bentley, но стоило умеренных денег», – комментирует он.

На Петербург в среднем приходится четверть российских продаж яхт. Из-за погодных условий жители Северной столицы чаще предпочитают кабинные, а не открытые модели, говорит Кирилл Слепов. Также петербуржцы пытаются сэкономить на размере: бОльшим спросом пользуются корпуса в 6 м, рассказывает Георгий Мымрин, директор по продажам «Буревестник Груп» (американские марки Sea Ray, Crown Line и другие). Впрочем, гонки в размерах среди состоятельных россиян уже нет. «Яхтенная культура в России не отличается от других стран», – считает Олег Гусев.

Участники рынка в этом году наблюдают «небольшое оживление», которое связывают со стабилизацией экономической ситуации, хорошей погодой, а также, в случае Петербурга, переездом структур «Газпрома». Однако конкурировать с вторичным рынком становится все сложнее: в Северной столице на б/у модели приходится от 50 до 80% сделок. Разница в стоимости новой яхты с подержанной составляет, как правило, 40%, если владелец дополнительно не вкладывался в модернизацию.

«По сути вторичный рынок яхт сформировался после кризиса 2014-15 годов, когда владельцы решили, что содержать накладно и стали от них избавляться», – рассказывает Георгий Мымрин. Из-за сильного снижения цен возник спрос со стороны иностранцев. «Турки скупают у нас яхты и увозят к себе», – говорит он.

А вот уверенности, что положительный тренд на внутреннем рынке продолжится, у продавцов яхт нет. «Наши клиенты, в основном, бизнесмены. Приобретают лодки под настроение. А какое настроение, если нет стабильности», – рассуждает Олег Гусев.

Отечественные производители стремятся выходить на зарубежные рынки. ЦКБ «Нептун» планирует продавать 1,5 тысячи катеров в год, из них как минимум половину за рубеж. «Курс рубля позволяет», – уверены в компании. Петербургский Win Boat поставляет складные лодки из стеклопластика в Англию, Францию, Германию и США. Продажи на внешних рынка прирастают в 1,5-2 раза ежегодно, хотя объемы пока не велики. Осваивать экспортное направление в 2019 году начнет подмосковный Evolution Motor

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»