По живому, или Как затормозить Восточный скоростной диаметр

ВСД оставит без земли владельцев сотни участков, потеснит зелёную зону и лишит покоя тысячи петербуржцев. Будущим соседям широтной магистрали впору завидовать жильцам единственного приговорённого к сносу дома, но без боя они не сдаются.

Петр Ковалев/Интерпресс

Проект планировки двух первых участков Восточного скоростного диаметра добрался до общественных слушаний и предсказуемо упёрся в сопротивление. Транспортная экология центра теряет привлекательность, когда её залогом становится соседство с шумной трассой. Бизнес и Росгвардия тоже не довольны: одни рискуют лишиться производств, вторые – штаб-квартиры. Один раз Смольный уже уступил, но теперь отступление стоит в десять раз дороже.

«Только давайте без лозунгов», – попросили на слушаниях 6 сентября жителей Фрунзенского района. Параллельно дискуссия шла в Кировском, накануне о том же самом говорили в Невском и Московском районах. В каждом случае сценарий один: вступительное слово представителя проектировщика, потом вопросы. Отличались мероприятия градусом возмущения и наполненностью зала.

Восточный скоростной диаметр должен соединить уже действующую платную магистраль (ЗСД) и КАД. Общая протяжённость немного не дотягивает до 23 километров, 14,7 из которых прошьют город. От Благодатной до кольцевой предполагается строить шестиполосную трассу, которая в области будет сужена до четырёх. Проект первых двух участков – плод труда компания «Институт «Стройпроект». В её документах через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц перекинут мост, хотя идти над или под Невой официально ещё не решено. Где и как намерены пустить ВСД, общественности показали в августе.

«Первоочередное – это дополнительная переправа через Неву на самом протяжённом участке без мостов. Город в ней очень нуждается», – упирал на плюсы главный инженер проекта Сергей Авессаломов.

По его словам, ВСД уведёт из исторического центра транзитные потоки, оставив дороги тем, кто ездит туда на работу или в поисках развлечений. Трасса разгрузит Володарский мост, мост Александра Невского, снизит напряжённость на южном участке кольцевой, предоставит новые развязки и, в основном, пройдёт по «серому поясу». Исключением стал Невский район, где широтную магистраль хотят пустить рядом с парком имени 30-летия Октября. Авторы проекта заверяют, что деревьев и без того не самая зелёная часть города не лишится, но жителей не устраивает даже соседство.

«Здесь школьники и взрослые занимаются бегом, катаются на лыжах. Другого места для занятий спортом в микрорайоне нет!» – возмущаются они в коллективном заявлении, разосланном в ЗакС, администрацию и вице-губернатору Игорю Албину. Он солидарен с Невским районом и видит переправу под, а не над Невой.

В противном случае трасса уничтожит детскую площадку, притиснется к гимназии, спортивно-оздоровительному комплексу и домам на проспекте Обуховской Обороны. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры обещают шумоизоляционные щиты, но пример Канонерского острова, ЗСД и моста Бетанкура доверия не внушает. Экраны называют неэффективными, шум и вибрацию – невыносимыми. Кроме того, с эстакады на голову свалиться могут как гаечные ключи, так и строительная техника.

Разработчикам предъявили также панораму Невы и Финляндского железнодорожного моста и вид на возрождающийся храм во имя иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость» вместе с действующей рядом часовней. Всё это является объектами культурного наследия и будет загорожено мостом.

Согласиться на ВСД под боком в Невском районе готовы только при замене моста на подземный тоннель, а лучше и вовсе сменить приоритеты.

«Требуем перенести сроки начала оценки проектирования магистрали до момента окончания строительства Большого Смоленского моста», – обращаются жители к Смольному. Большой Смоленский, по их мнению, не только важнее, но и дешевле. Нынешнюю же трассировку ВСД никакими благими намерениями оправдать нельзя.

На этом фоне остальные слушания прошли хоть и нервно, но тихо. Особой реакции не вызвало даже заявление о сносе жилого дома во Фрунзенском районе. «Дом Салова, 30, к сожалению, попадает под конструктив самой магистрали. Демонтаж и расселение», – вынесли приговор проектировщики. Жители отметили плачевное состояние четырёхэтажки и, казалось бы, не расстроились.

«Сейчас начинается подготовка постановления по изъятию. Часть дома – это социальное жилье, им через жилищный комитет будет подобрано аналогичное. А другая часть дома – собственники, им будет предложена денежная компенсация по рыночной стоимости», – обрисовали перспективы в КРТИ.

Не молчали и промзоны. Ради новой магистрали без земли намерены оставить собственников 65 участков на первом и 48 на втором этапе. Данных по третьему этапу пока нет. Под дорожный бульдозер в числе прочего могут угодить гаражи, площадка немецкой компании Liebherr на Витебском проспекте, действующие цеха завода «Электросила» и шестиэтажное здание на Варшавской улице, где квартируется отдел вневедомственной охраны по Московскому району. В Росгвардии не обрадовались, но против приказа не пошли:

«С учетом сложившейся ситуации, Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области готовит обращение к властям города о подборе административного здания для размещения отдела вневедомственной охраны по Московскому району с учетом требований, предъявляемых к объектам данного типа».

ПАО «Силовые машины» отреагировало острее. Автомобильные потоки собирались пустить над их цехами, но не вышло. На чётной стороне Московского проспекта действуют градостроительные ограничения, связанные с высотной застройкой – эстакады не поднять. Изъятие же земельного участка сорвёт «Силовым машинам» выполнение государственного оборонного заказа.

«Это недопустимо», – указала компания в обращении в администрацию. Единственным выходом там считают исключение своей территории из предполагаемого маршрута ВСД.

Для остальных собственников переселение если и не такое проблемное, то не менее нежеланное. Смольный обещает компенсировать, но как и в каком размере, будет определено только на стадии проектирования.

«Сколько нам отмеряно?» – с отчаянием спрашивали во Фрунзенском районе. Добились практически точного – три года на изъятие после утверждения проекта. Оно должно состояться в декабре. Георгий Полтавченко уже выразил надежду, что к строительству приступят в 2019 году и оптимистично прибавил, что к скоростным трассам горожане привыкли.

Тем временем в администрациях ждут замечаний и предложений от тех, кто сейчас стоит на пути ВСД. Выиграть бой против чиновников можно, что уже доказали жители Невского района. Но теперь им нужно не отодвинуть трассу от окон, а убедить Смольный потратиться. По данным КРТИ, тоннель раза в три дороже моста, а в разрезе столетней эксплуатации – в 8-10 раз. В Невском районе рассчитывают докричаться до главы «Газпрома» Алексея Миллера. Жители надеются на его неравнодушие к гимназии №330, выпускником которой он является. А пока будущие ученики готовятся осваивать меры длины, рассчитывая расстояние от школы до планируемой шестиполосной трассы.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»