Минкульт готов штрафовать авторское кино

Министерство культуры начало предупреждать кинотеатры о штрафах за отсутствие прокатных удостоверений у ретроспективных фильмов. При этом новые правила показа фестивального кино вступят в силу только 1 ноября.

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Министерство культуры разослало в кинотеатры предупреждения о штрафах за демонстрацию фильмов без прокатных удостоверений. Речь идет о ретроспективных показах авторского кино. Эксперты называют происходящее давлением на критиков нового закона. В самом Министерстве ничего противозаконного в своих действиях не видят.

Прокатчики арт-хаусного кино и Министерство культуры пытаются понять друг друга уже не первый год. Публичный спор между чиновниками и проводниками искусства, пусть в небольшие, но массы, обострился этим летом, когда в третьем чтении был принят закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Там, помимо ряда спорных для отрасли моментов, сказано о и легальности демонстрации фильмов без прокатных удостоверений только в рамках «фестивалей». Понятия «ретроспектива» и киномарафон в тексте нового закона не звучат, однако понятно, что в рамки нового определения «кинофестиваля» такие кинопроекты уже не вписываются: там нет ни «конкурсной программы», ни жюри, и проводиться они могут намного дольше десяти дней (в новом законе есть и такое ограничение).

Так или иначе, закон в новой редакции вступает в силу только 1 ноября 2018 года. Однако уже сейчас, накануне ретроспективы фильмов голливудского режиссёра Сидни Люмета, киноплощадки, где готовились показы, получили официальную бумагу из Минкульта за подписью замдиректора Департамента государственной охраны культурного наследия Георгия Сытенко. Чиновник сообщил, что «на фильмы, запланированные к показу, не получены прокатные удостоверения», а показ фильмов без этих документов «влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей».

Ретроспективу Сидни Люмета проводила кинокомпания «Иное Кино». Один из её руководителей Алексей Бажин написал в своём Facebook, что случившееся «попытка угрозы со стороны непрофильного отдела Минкульта». «Молчать уже нет сил, ибо законопроект о фактическом запрете кинофестивального движения вступит в начале ноября. А давление начали применять именно на показы нашей компании». Требования Минкульта Алексей Бажин назвал «нелепыми» и попросил представителей министерства прокомментировать ситуацию. Спустя несколько часов этот пост был удалён.

Разное видение

Комментируя законность «угроз» кинотеатрам пресс-служба Министерства культуры пояснила «Фонтанке», что действует строго в рамках статьи 5.1 того самого Федерального закона 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

«В рассматриваемом случае на фильмы, планировавшиеся к показу в рамках «Ретроспективы Сидни Люмета», организаторами прокатные удостоверения получены не были, ретроспектива не заявлялась как международный кинофестиваль, не проводилась в рамках какого-либо другого международного кинофестиваля, в связи с чем организаторам показа было направлено письмо о недопустимости нарушения требований действующего законодательства в сфере показа фильмов, – пояснили свою позицию в Минкульте. – Письмо не противоречит нормам действующего законодательства и не имеет никакого отношения к недавним поправкам, которые вступают в силу в ноябре 2018 года».

«У нас круглогодичный международный кинофестиваль «Иноекино», что всегда прописывается в договорах между нами и кинотеатрами, и что пока еще разрешено законодательством нашей страны, и чего Минкульт не мог видеть, потому что не запрашивал этого ни у нас, ни у кинотеатров, – пояснил «Фонтанке» логику своих действий Алексей Бажин. – Иначе нас, как и всех остальных фестивальных организаторов в России, обязали бы получать прокатное удостоверение, которое Минкульт не смог бы выдать по причине того, что нет такой формы прокатного удостоверения, которая закрепляет неисключительные права (разовые показы кинофильмов в конкретных кинотеатрах в конкретные даты – прим.ред.) за организацией». Алексей Бажин добавил, что никто не дает прокатчикам право отдавать копии в Минкульт, поэтому они приходят в зашифрованном виде. «То есть Минкульт создает техническое препятствие, ввиду даже теоретической невыполнимости этих условий, хотя весь мир именно так и работает в киноиндустрии», – утверждает Бажин.

Представитель кинофестиваля «Иноекино» оценил, что сбор и подготовка требуемых Минкультом материалов для получения прокатного удостоверения обходится любой компании в 30-50 тысяч рублей, не ограничиваясь официальной суммой госпошлины в 3,5 тысяч рублей. «Оплачивать такую сумму, уделять немалое время на подготовку материалов, и ожидать около месяца выдачу удостоверения всего лишь за один-три сеанса никто не будет и не сможет. Это абсурд и не работает в этой сфере, международные правила которой Минкульт не учитывает», – говорит Алексей Бажин. «Нынешний объем и стоимость подготовки документации и материалов выполнимы для фильмов, идущих в широком прокате, но для картин, права на которые приобретаются для одного-двух показов, это невозможно ни экономически, ни организационно», – согласен кинопродюсер Владислав Пастернак.

Член совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что действия Минкульта в случае требований получения прокатного удостоверения в данном случае являются элементом давления. Но хотя бы не цензурой. «Цензура – это когда запрет. А так оформи прокатное удостоверение и показывай. Вот если бы отказывались давать удостоверение – тогда цензура», – пояснил Березин свою мысль.

«Такие письма – способ показать, кто в доме хозяин», – уверен Владислав Пастернак. По его словам, закон не регулирует процедуру получения прокатных удостоверений и во власти Минкульта было бы сделать выдачу этого документа максимально простой и доступной. «После принятия нового закона в адрес Думы и Минкульта закономерно понеслась критика, прежде всего, со стороны организаторов ретроспективных показов. С момента вступления нового закона в силу в стране станет невозможно демонстрировать классическое кино на большом экране, большая часть фестивалей вынуждена будет закрыться», – констатирует Владислав Пастернак.



Компания «Каро Фильм Менеджмент», которой и было адресовано письмо Министерства культуры, на момент публикации никак не прокомментировала, последовали ли штрафы, о которых предупреждал замдиректора Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Георгий Сытенко.

Свет в конце тоннеля

«Силу в правде» прокатчики независимого кино могут попробовать найти только объединившись. Так считают многие игроки этого рынка, опрошенные «Фонтанкой». «Было несколько попыток – писали разные письма и встречались с разными представителями госорганов, но единым фронтом пока не выступили, – разводит руками Владислав Пастернак. – В прошлом году об объединении независимых дистрибьюторов уже начинали говорить, когда плату за право прокатать фильм в стране хотели поднять до 5 млн рублей, но опасность миновала, и разговоры об объединении прекратились». В идеале, считает Пастернак, нужно требовать полной отмены прокатного удостоверения. «Изначально предназначенное для защиты авторского права, сегодня, в цифровую эпоху, оно безнадежно устарело и выродилось в антиконституционный инструмент цензуры, – все же возвращается к вопросам цензуры собеседник «Фонтанки». – Если же считать прокатное удостоверение просто способом учета демонстрируемых фильмов – должен быть уведомительный порядок получения через Интернет, как в Казахстане и Беларуси».

По оценке Владислава Пастернака, суммарно все ретроспективы занимают сотые доли процента от общего числа киносеансов и не мешают ни российскому кино, ни какому-либо ещё. «Но в тех кинотеатрах, где они проходят, это одни из самых популярных и заполняемых сеансов, – уточняет он. – Их культурное значение огромно – на такие показы ходят самые ярые ценители кино и профессионалы. Государство должно сделать всё, чтобы это направление развивалось. Самый простой способ – не менять те правила игры, которые были».

Стабильность ‑ признак мастерства

Минкульт меняет привычную практику работы в киноиндустрии не только по ретроспективам и фестивальным показам. В начале 2017 года стало известно, что прокатные удостоверения нужны и для демонстрации фильмов онлайн. После чего появился законопроект, по которому прокатное удостоверение для любых фильмов должно стоить 5 миллионов рублей. В начале 2018 года разразился скандал с внезапным переносом даты премьеры фильма «Приключения Паддингтона ‑ 2». Тогда же Минкульт отозвал ранее выданное прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина», что вызвало активное обсуждение в обществе, демонстративное неповиновение некоторых частных кинотеатров, и даже попытки через суд отменить решение министерства.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»