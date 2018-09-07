Путин предложил в два раза сократить период выплаты пособий по безработице для всех, кроме предпенсионеров

Безработные россияне смогут получать пособие от государства всего от 3 до 6 месяцев. При этом правила для людей предпенсионного возраста останутся без изменений. Об этом сообщается в поправке к законопроекту о повышении пенсионного возраста, опубликованной 7 сентября.

Претендовать на пособие в течение полугода смогут все граждане, которые лишились работы по любым причинам, кроме нарушения трудовой дисциплины. Для получения денег от государства необходимо числиться на одном месте не менее 26 недель. Раньше период выплат для таких людей составлял год.

Те, кто ищет свое первое место работы, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины или кто не успел проработать необходимые 26 недель, смогут рассчитывать только на три месяца пособия вместо нынешних шести.

Нетрудоустроенные россияне, которые не смогли найти новую работу, когда им платили пособие, лишаются права на повторное получение денег из бюджета. В данный момент такая возможность предусмотрена, однако общий период выплат не может растянуться более чем на два года.

Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 4900 рублей (или 44% от прожиточного минимума), минимальный равен 850 руб. Эти цифры не менялись с 2009 года. После нововведений, предложенных Владимиром Путиным, размеры пособий ежегодно будут определяться правительством.

Поправки не коснутся предпенсионеров, к которым до 2028 года будут относиться люди, которым осталось до пенсии менее пяти лет. Они смогут получать деньги целый год. Тем, у кого трудовой стаж составляет более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, срок выплаты пособия увеличат на две недели за каждый дополнительный год работы, однако этот период не должен превышать 24 месяца за три года. Минимальный и максимальный размер такого пособия также будет ежегодно устанавливаться правительством.

Напомним, ранее российское Министерство труда предложило увеличить пособие по безработице, сократив срок его выплаты. Согласно проекту ведомства, нетрудоустроенные россияне должны получать сумму, соответствующую минимальной оплате труда. В своем обращении по поводу пенсионной реформы Владимир Путин также призвал увеличить пособие до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года.