Прокуратура проанонсировала несогласованный митинг сторонников Навального против пенсионной реформы

О негативных последствиях посещения не согласованных с властями акций рассказали в прокуратуре Петербурга 7 сентября.

В сообщении на сайте ведомства указали дату и место проведения предполагаемого митинга: «В сети Интернет, в том числе через блоги и социальные сети, активно распространяются сообщения, призывающие к участию 09 сентября 2018 года в массовом публичном мероприятии на площади Ленина».

В прокуратуре подчеркнули, что органы исполнительной власти «проведение публичного мероприятия в указанном месте не согласовали в связи с производством ремонтно-восстановительных работ, ставящих под угрозу здоровье граждан — участников мероприятия. Организаторам предложена альтернативная площадка». И предостерегли, что участие в несогласованных митингах «влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».

Комитет по законности и правопорядку Смольного за три дня до акции отказал сторонникам оппозиционера Алексея Навального в согласовании митинга против пенсионной реформы на площади Ленина 9 сентября. Причиной чиновники указали прорвавшуюся трубу и предложили активистам перенести мероприятие в Удельный парк. Те уже отказались и собираются все равно выйти на площадь перед Финляндским вокзалом.