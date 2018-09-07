Водитель, бросивший на месте ДТП пострадавшего ребёнка, получил в Петербурге 10 суток

Госавтоинспекция 7 сентября отчиталась о проведённой работе по установлению обстоятельств серьёзной аварии, произошедшей 4 сентября на перекрёстке Дунайского и Витебского проспектов, – в ней пострадали три человека, в том числе двое детей (5-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили тяжёлые травмы.

Отдел пропаганды УГИБДД тогда сообщал, что, по предварительной версии, 54-летний мужчина на «Рено Сандеро» столкнулся с «Хондой», а вот водитель последней не установлен. Очевидцы в соцсетях пояснили, что он сбежал, и предположили, что машина могла быть угнанной.

«В «Рено» два ребёнка, водитель и мать. «Рено» на зелёный выезжал на Витебский, увидел, что тот несется, и остановился, а «Хонда» поздно понял, что к чему. Скорость большая. От удара один ребёнок вылетел из «Рено». Дети были пристегнуты! Это факт. Ремни сработали и остались в клину, – рассказал в комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец Дмитрий. – Двое из «Хонды» бросились бежать, оставив тяжело пострадавшего обездвиженного ребенка лежать на дороге. Итог – тяжёлая ЧМТ у ребёнка, второй ребёнок и мать в средней тяжести. У водилы царапки. Вроде как, «Хонда» на мажорике из Карелии 1995 г. р. Но он ли был за рулём? Бог им судья».

Сегодня служба пропаганды отдела ГИБДД по Московскому району Петербурга проинформировала, что личность скрывшегося водителя, причастного к ДТП, установлена. Более того, за оставление места ДТП решением мирового судьи он привлечён к административной ответственности – санкция составила 10 суток ареста.