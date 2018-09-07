«Метрострой» пообещал, что рабочим с «Беговой» и «Новокрестовской» заплатят в ближайшее время

Рабочие «СМУ-15 Метрострой», ударными темпами построившие «Беговую» и «Новокрестовскую» и с июня ожидающие зарплату и расчета при увольнении, получат причитающиеся деньги в ближайшее время, пообещали в «Метрострое».

Как пояснили в компании, задержка выплаты заработной платы возникла из-за требования налоговой инспекции арестовать счета подрядной организации, что блокировало её финансовую деятельность и лишило ее возможности платить сотрудникам.

– 28 августа Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил производство по делу о финансовой несостоятельности АО «Управление-15 Метрострой». Тем не менее, счета по-прежнему остаются заблокированными, что препятствует своевременной выплате заработной платы сотрудникам. По нашим данным, в ближайшие несколько недель ситуация с выплатами заработных плат будет решена, – заявили 7 сентября в «Метрострое».

Как писала «Фонтанка», сразу после сдачи новых станций в два раза быстрее нормативных сроков в компании прошли увольнения десятков сотрудников, которые в «Метрострое» назвали законными. Тогда же стало известно о задержках зарплаты. Аналогичные проблемы в СМУ-11 ранее уже привели к забастовке. Рабочие СМУ-15 пока продолжают работу.