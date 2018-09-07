На Долгоозерном рынке сработала пожарная сигнализация. Посетителей повели к эвакуационным выходам, они оказались заблокированы

Эвакуация Долгоозерного рынка при срабатывании пожарной сигнализации уперлась в запертые двери. Посетителям пришлось пользоваться траволатором и лифтами.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, без четверти пять вечера 7 сентября на Долгоозерном рынке сработала пожарная сигнализация. Диктор по громкой связи попросила не пользоваться основными выходами, а покидать здание через эвакуационные.

Фото: читатель "Фонтанки" Сергей

«Мы послушно пошли к ним и уперлись в запертые двери, – передает читатель Сергей, которого тревога застала на втором этаже. – Неплохой такой троллинг».

Чтобы спуститься, посетителям пришлось пользоваться лифтами и траволатором. Они при срабатывании сигнализации не отключались.

После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» прокуратура Петербурга массово начала проверять места массового скопления граждан и предъявлять серьезные претензии собственникам объектов. Например, в Пушкине ТК «Константиновский» простаивал с середины июля из-за неисправной сигнализации и захламленных эваковыходов.

Долгоозерный рынок открылся после реконструкции стоимостью 600 млн рублей в апреле 2018 года. Принадлежит управляющей компании «Восток-Запад». Ею владеют бывший замгубернатора Мурманской области Александр Мятиев и предприниматели Андрей Чумак и Михаил Михалков.