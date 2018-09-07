«Федеральные трассы – это вены государства»: в Госдуме предлагают запретить дорожные работы днём

Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев подготовил запрос министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой рассмотреть возможность установления запрета на проведение ремонта в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением, сообщает 7 сентября RT.

По его словам, граждане в своих обращения жалуются, что когда днём, особенно летом, то есть в период отпусков, начинается ремонт или уборка дороги, сразу возникает транспортный затор. Запрет на дневные работы позволил бы сократить пробки и избежать экономических потерь, связанных с простоем транспорта. При этом, уверен депутат, техническая возможность реализовывать подобные работы в ночное время зачастую имеется.

«Необходимо понимать, что всё это наносит большой экономический вред, поскольку федеральные трассы – это вены государства, по которым идут необходимые грузы в разные города России. Ущерб от простоя может быть на порядок выше, чем экономия строительных организаций на работе в ночную смену», – подчеркнул Сухарев.

Для чрезвычайных случаев он, впрочем, предлагает делать исключение.

Действительно, пробки из-за ремонтов знакомы всем автомобилистам. Например, с начала лета продолжается капитальный ремонт 23-километрового двухполосного участка автодороги «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области, из-за чего каждые выходные возникают многокилометровые пробки. Дорожники даже разослали на днях предлагаемую схему объезда, сопроводив её просьбой соблюдать ПДД. «Выезд на обочину и встречную полосу, превышение установленной на участке капитального ремонта скорости могут лишь ухудшить и без того сложную дорожную ситуацию, спровоцировать ДТП», – сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».