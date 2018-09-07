В колонии под Петербургом вылупились четыре птенца павлина. Тропические птицы живут там уже 12 лет, но размножились впервые

В исправительной колонии №4 в Форносово появились на свет четыре птенца павлина. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Представители пенитенциарной системы уточнили, что тропические птицы живут в питомнике колонии уже более двенадцати лет. Причем такой питомник — единственный в России. «Ухаживают за питомцами сами осужденные: в рационе птиц зерно, овощи и фрукты», – рассказали во ФСИН. И уточнили, что временно отселили павлинят от родителей в отдельный вольер. «Малыши уже освоились и стараются во всем подражать своим родителям: гордо ходить по вольеру и клевать зернышки», – поэтично описывают тюремщики быт маленьких павлинов.

Во ФСИН уточнили, что самка павлина уже отложила еще несколько яиц, которые сейчас находятся в инкубаторе. Вскоре колония может пополниться еще несколькими обитателями, которые никоим образом закон не нарушали.