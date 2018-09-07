Дело перуанцев-карманников, решивших подзаработать на ЧМ в Петербурге, передали в суд

Уголовное дело в отношении четырёх любителей футбола из Перу зарегистрировал Ленинский районный суд. Посетителей мундиаля обвиняют в кражах. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга 7 сентября.

По версии следствия, Минайя Чавес, Лопес Онор, Хайме Кордова и Вильясанте Чунки ещё до поездки в Россию встретились в городе Лима и договорились подзаработать на туристах во время чемпионата мира по футболу. Действовать решили в многолюдных местах.

Фигурантам вменяют два эпизода. Как полагает следствие, 12 июня в Пулково они разлучили гражданина Южной Кореи с его сумкой, в которой находилась техника, причинив ущерб в 38 тысяч рублей. Как ранее писала «Фонтанка», тогда в Новые Кресты отправили 61-летнего Чавеса и 50-летнего Чунки. У обоих оперативники заметили наколки уголовной субкультуры, что намекало на богатый жизненный опыт и профессиональное отношение к своему делу.

Второй эпизод связан с пропажей сумки гражданки КНР в зале ресторана «Азимут» 15 июня. По данным нашего издания, в пропавшей сумке хранился мобильный телефон, солнечные очки и сумма в 120 тысяч рублей. Общий ущерб 55-летняя дама оценила в 274 тысячи рублей.

Подсудимые вину признают и раскаиваются в содеянном. Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.