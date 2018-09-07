С пережившим домогательства взрослого глухонемым ребенком работает психолог

С глухонемым мальчиком, которого домогался педофил, работает психолог, сообщает 7 сентября уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова. По ее информации, материалы дела переданы в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по городу.

«Расследование случая, в результате которого девятилетний мальчик с нарушениями слуха подвергся насильственным действиям сексуального характера, передано в Управление по особо важным делам – об этом уполномоченному сообщили в Следственном комитете», – отмечает Светлана Агапитова.

Как ранее сообщала «Фонтанка», нападение на ребенка-инвалида произошло вечером 3 сентября, когда мама с сыном возвращались домой от бабушки, живущей, как и они, в Приморском районе. По утверждению родительницы, на какую-то минуту она потеряла мальчика из вида, и в этот момент на пустыре между Ольховой и Долгоозерной улицами ребенок стал объектом посягательства со стороны взрослого.

Сегодня стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержан гражданин США, снимавший квартиру неподалеку от пустыря. Уроженец Калифорнии уже 6 лет находится в стране незаконно — срок действия его визы истек.

«Он нигде официально не работал, как и на что жил – сейчас выясняется. Ранее он преподавал английский в частной конторе», – отмечает Светлана Агапитова.

Следователи уже предъявили мужчине еще один подобный эпизод, от 30 августа. Тогда жертвой нездоровых пристрастий взрослого также стал мальчик 9 лет. Понять, что это был один и тот же человек, удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Возможно, что этими двумя эпизодами дело не ограничится — иностранца проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.