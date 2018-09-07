«Это был разговор в стиле 90-х». Министра налогов и сборов ДНР, покинувшего республику, обвиняют в хищении на 850 млн рублей

Министерство налогов и сборов ДНР под руководством зампреда Совета министров Александра Тимофеева («Ташкент») присвоило собственность предприятия ООО «Колос Д», работавшего в сфере АПК, на 850 млн рублей. Об этом 7 сентября Донецкому агентству новостей рассказал директор компании Вадим Савенко.

Тимофеев был ранен во время взрыва, который унес жизнь главы ДНР Александра Захарченко. Как сообщали в СМИ, он уже покинул республику и находится в Москве. Директор «Колоса» Савенко уверяет, что Тимофеев злоупотреблял доверием высшего руководства ДНР и пользовался им «для личного обогащения и укрепления собственного «авторитета».

Савенко рассказал, что в ноябре 2017 года «на территорию предприятия явилась группа вооруженных людей во главе с директором госпредприятия «Заря Агро» Геннадием Кряжевым. Сославшись на якобы имеющиеся в распоряжении министерства налогов и сборов документы о признании бесхозным всего имущества предприятия, они фактически осуществили его захват».

По подсчетам директора, «Колос» потерял имущества на 850 млн рублей. По словам Савенко, ему удалось добиться встречи с министром налогов и сборов Тимофеевым и объяснить ему незаконность захвата компании.

«В ответ Тимофеев просто проигнорировал мои слова и заявил, что он предприятие просто забирает. Это был разговор в стиле 90-х. Он мне сказал: "Слушай, это не твое дело. Ты здесь никто, и звать тебя никак, мы тут хозяева и считаем, что предприятие должно быть нашим"», – рассказал Савенко.

Директор «Колоса» уверяет, что в правоохранительные органы большинство предпринимателей, которые были обижены Тимофеевым, не обращались из-за угроз с его стороны. Те же, кто все-таки поднимали голос, оказывались «в лучшем случае в заключении». «Если говорить о предпринимателях, которых я знал, на подвале оказалось 12 – 15 человек», — заявил Савенко. И подчеркнул, что речь идет о систематических хищениях.

Напомним, сегодня в ДНР был выбран новый исполняющий обязанности главы республики — председатель местного парламента Денис Пушилин, работавший с 2011 по 2013 год в структурах "МММ" Сергея Мавроди. Прокуратура заявила о незаконности назначения прошлого врио Дмитрия Трапезникова. По сведениям в СМИ, Трапезников, так же, как и Тимофеев, покинул ДНР и находится в Москве.