Volkswagen предлагает для «Гольфа» палитру в 40 цветов. Но не для всякого

«Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный», – говорил еще Генри Форд. И правда, автопроизводители и покупатели весьма консервативны в выборе цвета для автомобилей. Как правило, в продаже есть не больше десятка вариантов окраски, причем все равно самыми популярными цветами остаются черный, белый и серый.

Однако, как пишет CarGuide, есть и исключения из этого правила. В Канаде, по данным издания, местное отделение Volkswagen предлагает для 2019 модельного года палитру из 40 цветов и оттенков.

Правда, такое богатство выбора предназначено только для тех, кто захочет приобрести или спортивный Golf R, или e-Golf. То есть для людей, которые и так стремятся выделиться на фоне общего потока автомобилей. Кто ещё, кроме них, будет готов за необычный цвет доплатить почти 3000 канадских долларов – а это примерно 7 – 8 процентов от общей цены автомобиля? Зато можно с уверенностью утверждать, что «Гольф» цвета Caribbean Green, Dark Burgundy или Azure Blue Pearl точно не останется на улице незамеченным.