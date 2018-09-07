Полтавченко: Надеюсь, через полгода мы начнем строить Восточный скоростной диаметр

Власти Петербурга намерены приступить к строительству Восточного скоростного диаметра (ВСД) в начале 2019 года. Об этом губернатор Георгий Полтавченко сообщил 7 сентября на открытии эксплуатационной базы «Юг» Западного скоростного диаметра (ЗСД).

«Западный скоростной диаметр – трасса, которая стала привычной для горожан и серьезно разгрузила транспортно-дорожную сеть. Такие проекты мы будем развивать дальше. Сегодня идет работа над проектированием Восточного скоростного диаметра. Надеюсь, что в течение полугода мы завершим проектирование и приступим к реализации», – заявил губернатор.

В эти дни в администрациях районов проходят общественные слушания в связи со строительством скоростной магистрали на территориях Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов. Строительную документацию для ВСД разрабатывал «Институт Стройпроект».

Стоимость новой трассы составит 160 млрд рублей. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Смольный подписал соглашение с Евразийским банком развития и ВТБ на 160 млрд и 110 млрд рублей соответственно на участие в концессии по строительству ВСД, которое планируют завершить к 2022 году.

Георгий Полтавченко 7 сентября принял участие в открытии механизированной эксплуатационной базы «Юг» Западного скоростного диаметра. В составе базы – комплекс обслуживания техники, комплекс хранения и приготовления противогололедных материалов, снегоплавильная установка и другое оборудование, позволяющее круглосуточно вести обслуживание ЗСД. Базу строили с 2015 года в производственной зоне «Предпортовая-1» на Кубинской улице. Общая площадь зданий эксплуатационной службы ЗСД 4800 квадратных метров.