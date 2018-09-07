«Группа ЛСР» открыла в «Новой Охте» два детских сада

ПАО «Группа ЛСР»

На территории жилого квартала «Новая Охта», который «Группа ЛСР» построила в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появились два современных образовательных учреждения: детский сад №26 на пр. Маршака д. 2, к. 2 и №35 на ул. Чуковского д. 10, к. 2.

Первых воспитанников садики приняли уже с началом нового учебного года, а сегодня, 7 сентября, в детский сад №26 с визитом пожаловал Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В мероприятии также приняли участие Председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк, генеральный директор «Группы ЛСР» Максим Соколов и другие представители городской власти и профильных ведомств.

Изначально земельные участки, где сейчас работают детские сады, принадлежали «Группе ЛСР». Впоследствии компания отказалась от них в пользу города и предложила включить их в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, в рамках которой строятся объекты социальной инфраструктуры. Позднее компания взяла на себя обязательства по строительству здесь детских садов, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году.

«Благодаря этому с началом нового учебного года детский сад принял своих первых воспитанников – самых юных жителей «Новой Охты», – рассказал в рамках мероприятия Максим Соколов. – Социальная инфраструктура – обязательная опция любого проекта «Группы ЛСР»: в тесном контакте с городом мы строим не только детские сады, но и школы, поликлиники. Всего же в Санкт-Петербурге мы построили и передали городу 17 образовательных учреждений».

Детские сады рассчитаны на 12 групп каждый для 240 малышей как самого раннего возраста (от года), так и постарше (до семи лет). Здесь созданы все необходимые условия для воспитания детей в благоприятной среде. В детском саду предусмотрены классные и игровые комнаты, медицинские кабинеты, бассейн, залы для музыкальных и спортивных занятий, помещения для занятия творчеством. Они оснащены современной мебелью и игровыми развивающими модулями. В обустройстве каждой группы задействованы интерактивные технологии с учетом возрастных особенностей воспитанников. На благоустроенной прилегающей к садам территории расположена игровая зона с многофункциональными детскими пространствами и прогулочными зонами.

Первый этап «Новой Охты» – одного из крупнейших проектов «Группы ЛСР» – завершен, и жители домов уже пользуются многочисленными объектами инфраструктуры. Помимо детских садов, поликлиники и начальной школы здесь открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, строится первый масштабный торговый центр. Также в «Новой Охте» работает соседский центр, благодаря которому на территории комплекса проходят различные мероприятия, направленные на установление добрососедских отношений между жителями.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

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