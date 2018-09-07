Особое мнение / Андрей Константиноввсе авторы
Итоги недели с Андреем Константиновым
Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира - Надежда Мадзалевская.
Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира - Надежда Мадзалевская.
На территории жилого квартала «Новая Охта», который «Группа ЛСР» построила в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появились два современных образовательных учреждения: детский сад №26 на пр. Маршака д. 2, к. 2 и №35 на ул. Чуковского д. 10, к. 2.
6 сентября в Москве состоялась церемония награждения победителей премии лучших рекламных проектов WOW Awards. Компания LEGENDA Intelligent Development cтала победителем сразу в двух номинациях: «Рекламная кампания года» и «Рекламный видеоролик»
Сегодня девелоперы все чаще совмещают торгово-развлекательные площадки с деловыми центрами, что вполне резонно. Сотрудники офисов имеют возможность, не выходя за пределы молла, купить все необходимое и поддержать свою физическую форму
Аэрофлот получил в эксплуатацию сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Авиалайнеру с бортовым номером RA — 89116 присвоено имя великого полководца, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского
Банк «Санкт-Петербург» начал открывать участникам закупок специальные счета, необходимые для работы с 1 октября 2018 года по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В этом обзоре вместе с КЕЙ мы рассмотрим основные рекомендации по уходу за фотоаппаратом.
Новый спортивный комплекс появился в школе № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, недалеко от места строительства премиального дома от LEGENDA на Институтском проспекте, 16.
Крупнейший оператор сети TETRA в России выиграл конкурс на проведение технического обслуживания существующей сети в морском порту «Усть-Луга» в Ленинградской области и в январе 2018-го подписал соответствующий контракт сроком на два года
Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира.
Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» совместно со своей дочерней структурой «Эксплуатация ГС-СПб» провела Спартакиаду на территории жилого комплекса «Северная долина». Она была приурочена ко Дню знаний и собрала более 4 000 гостей