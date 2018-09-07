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Власть
07.09.2018 16:09
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Президенты России, Турции и Ирана приняли декларацию по Сирии с «обтекаемыми формулировками». Эрдоган попросил не превращать Идлиб в «кровавое озеро»

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани подготовили «максимально рабочую» декларацию после переговоров в Тегеране. 

Лидеры России, Турции и Ирана подписали 7 сентября, как подчеркнул Путин, «документ максимально рабочий» для обеспечения «долгосрочного мира и стабильности в Сирии». При этом декларация, как отметил президент России, получилась с «обтекаемыми формулировками». Это связано с тем, что лидеры стран – участниц тегеранского саммита не могут гарантировать, что террористические организации прекратят свою деятельность. Например, Владимир Путин заявил, что в сирийской провинции Идлиб, которая до сих пор находится под контролем вооруженной оппозиции, готовится провокация с использованием химического оружия. «Мы видим, что там [в Идлибе] происходит. <...> Боевикам удается создавать беспилотные аппараты, и у них есть все, что нужно, для их изготовления и использования», – добавил Путин.  

Он призвал Турцию и Иран «придать совместным усилиям на гуманитарном направлении системный характер» для того, чтобы начать восстановление Сирийской Республики. Президент России отметил действия нашей страны для нормализации ситуации, упомянув гуманитарные грузы и разминирование. По его словам, нужна «комплексная программа возрождения», чтобы сирийцы могли жить в «едином и суверенном государстве». 

kremlin.ru

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С российским президентом согласился его иранский коллега Хасан Рухани, несколько раз напомнив, что в Сирии находятся и военные США, которые, по его словам, мешают  нормализации ситуации. «Американцы незаконно присутствуют в Сирии и занимаются только агрессией... От них не стоит ожидать какой-либо позитивной роли в сирийском вопросе», – резюмировал Рухани. Один из главных шагов – это зачистка всей Сирии и «деликатного региона Идлиб», – отметил лидер Ирана, подчеркнув, что для этого необходимо размежевать простых жителей и террористов. 

Эрдоган поблагодарил своих коллег, назвав Рухани братом, а Путина другом. «Около 8 лет продолжается конфликт, поэтому неразумно ждать решения в один день. Но мы не как другие – не смотрим на этот пожар, а прилагаем усилия для его тушения», – образно описал ситуацию президент Турции. Эрдоган как лидер государства, которое приютило множество беженцев из Сирии, отметил важность возвращения сирийцев на родину. Кроме того, он попросил Путина и Рухани воздержаться от превращения Идлиба в «кровавое озеро».

Следующий трехсторонний саммит России, Турции и Ирана может пройти на российской территории.

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