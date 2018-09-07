Мечта о Евросоюзе разбилась в осеннем выборгском лесу. Группу южных «туристов» почти у цели бросили таксисты

В лесу под Выборгом пограничники набрели на группу уроженцев из Южной Азии. Иностранцы стремились к границе с Евросоюзом, но их подвело вероломство провожатых.

Как сообщили «Фонтанке» 7 сентября в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти, в одну из ночей в начале месяца в лесу в Выборгском районе пограничники поймали 9 граждан Пакистана. Они прибыли в РФ самолетом до Москвы, как туристы, но вместо Красной площади взяли курс к финской границе. В этом им вызвались помочь нелегальные таксисты.

«Поиски транспорта заняли недолгое время, и предприимчивые «бомбилы», видя в иностранцах лишь финансовую привлекательность, не стали отказываться от шальных денег, потребовали с каждого иностранца по 300 долларов США за свои услуги и заверили туристов, что доставят их от стен Белокаменной прямиком к границе с Финляндской Республикой», – отметили в управлении.

При этом, зная об ответственности за организацию незаконной миграции, извозчики не собирались выполнять обещанное.

«Доставив пакистанцев до первого глухого леса Выборгского района Ленинградской области, под предлогом необходимости замены транспортных средств на более проходимые, водители такси попросили всех своих пассажиров выйти из автомобилей и подождать несколько минут до прибытия другого транспорта», – рассказали в пресс-службе.

При этом разделившихся на две группы иностранцев убедили оставить все вещи, включая телефоны, в салоне, чтобы ничего не потерять в темноте. Извозчики скрылись, новый транспорт так и не приехал, а не привыкших к холоду пакистанцев задержали пограничники.

Выборгский горсуд выписал искателям европейского счастья протоколы за нарушение правил пребывания в РФ, оштрафовал и вынес решение об их выдворении из страны.