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Авто
07.09.2018 16:04
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Расход 2,5 литра на 100 км: Volvo показала гибридный внедорожник для богатых, но экономных русских

«Первый шаг на пути к электрификации модельного ряда Volvo в России» — так обозначена в пресс-релизе компании от 7 сентября презентация подзаряжаемого от электросети внедорожника XC90 с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine.

Люксовый Volvo XC90 T8 Twin Engine – гибридный внедорожник, оснащённый двухлитровым бензиновым двигателем Т6 семейства Drive-E (320 л. с. / 400 нМ) и электромотором 87 л. с. / 240 нМ. Таким образом, суммарная мощность достигает 407 л.с. и 640 нМ крутящего момента, что позволяет XC90 T8 Twin Engine разгоняться до 100 км/час за 5,3 секунды. Средний расход топлива при этом составляет 2,5 литра на 100 км, что делает XC90 T8 Twin Engine одним из наиболее экономичных автомобилей на наших дорогах. Рекомендованные розничные цены на Volvo XC90 T8 Twin Engine начинаются от 5 469 000 рублей.

В соответствии с глобальной стратегией компании, в 2017 году Volvo Cars первым в автоиндустрии объявил о намерении полностью электрифицировать свой модельный ряд. Начиная с 2019 года все модели Volvo будут иметь электромотор, будь то полностью электрический автомобиль, мягкий гибрид (mild hybrid) или подключаемый гибрид (plug-in hybrid). В шведской компании считают, что к середине текущего столетия половина автомобилей на дорогах будет электрическими, поэтому автопроизводителям уже сейчас надо плотно заниматься созданием таких автомобилей.

Расход 2,5 литра на 100 км: Volvo показала гибридный внедорожник для богатых, но экономных русских

Представленная в Москве люксовая версия Excellence – четырёхместная, ориентированная на клиента, который передвигается в автомобиле с водителем. Это самый роскошный автомобиль в модельной линейке Volvo, розничные цены на него начинаются от 8 510 000 рублей. Салон отличается отделкой из натуральной кожи Nappa и дерева, кресла второго ряда имеют широкий набор персональных настроек (массаж, вентиляция и др.). Для пассажиров предусмотрены выдвигаемый сенсорный экран, складные столики, холодильник, отделение для бутылки и бокалов, подстаканников с функцией подогрева и охлаждения, есть и хрустальные бокалы ручной работы.

В России, в отличие от других стран Европы, фактически нет действенной государственной системы поддержки развития электротранспорта. В тех странах, где такие госпрограммы действуют, покупка гибрида или электромобиля становится выгодной уже сейчас. У нас же инициативу берут в свои руки, как мы видим на примере Volvо, в первую очередь автопроизводители.

 

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