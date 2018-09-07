Туроператоры и отельеры Петербурга просят губернатора не вводить туристический сбор в 2019 году

Директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Екатерина Шадская и директор филиала Российской гостиничной ассоциации (РГА) по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Мусакин направили совместное обращение губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

Как рассказали «Фонтанке» в РСТ 7 сентября, они просят главу города повременить с введением туристического сбора. По их словам, этот шаг является «преждевременным» и негативно повлияет на развитие туризма в целом и гостиничного бизнеса в частности.

Авторы обращения указывают, что пока в идее «много слабых, нелогичных и непроработанных мест». Кроме того, инициатива не предусматривает освобождения от сбора российских туристов. Это противоречит курсу на развитие внутреннего туризма, взятому как администрацией Петербурга, так и высшим руководством страны.

О том, что в Петербурге в скором времени могут ввести туристический сбор, стало известно на этой неделе. По словам главы комитета по финансам Андрея Корабельникова, ставка предполагается в виде 2% от стоимости услуг. Решение должно принять федеральное правительство.