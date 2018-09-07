Съезд с КАД на Выборгское шоссе перегородила упавшая спецтехника

Трал, перевозивший спецтехнику, перевернулся на съезде с кольца на Выборгское шоссе. Трасса в сторону Ленобласти полностью перекрыта днем 7 сентября.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария произошла около двух часов дня на 18-м километре кольцевой автодороги. Перевернутый трал закрыл съезд на Выборгское шоссе, дорожные службы пытаются убрать спецтехнику с дороги. На месте работают сотрудники ГИБДД, информация о перекрытии отражена на табло.