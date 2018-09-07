В Петербурге пустят с молотка компьютеры из подпольных казино

Изъятые в подпольных казино компьютеры обратят в доход государства. Такое решение принял Приморский суд Петербурга.

Как сообщает 7 сентября прокуратура Северной столицы, в прокуратуру Приморского района поступила информация из районной полиции о том, что в городском Центре экономической безопасности хранится 90 компьютеров и клавиатур, изъятых силовиками при закрытии нелегальных игорных заведений.

Районная прокуратура обратилась в суд с требованием признать оргтехнику бесхозяйной. Суд встал на ее сторону. Теперь компьютеры обратят в доход государства. Например, продадут с торгов.