В Петербурге пустят с молотка компьютеры из подпольных казино
Изъятые в подпольных казино компьютеры обратят в доход государства. Такое решение принял Приморский суд Петербурга.
Как сообщает 7 сентября прокуратура Северной столицы, в прокуратуру Приморского района поступила информация из районной полиции о том, что в городском Центре экономической безопасности хранится 90 компьютеров и клавиатур, изъятых силовиками при закрытии нелегальных игорных заведений.
Районная прокуратура обратилась в суд с требованием признать оргтехнику бесхозяйной. Суд встал на ее сторону. Теперь компьютеры обратят в доход государства. Например, продадут с торгов.