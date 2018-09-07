LEGENDA – лауреат премии WOW Awards-2018

LEGENDA Intelligent Development

6 сентября в Москве состоялась церемония награждения победителей премии лучших рекламных проектов WOW Awards. Компания LEGENDA Intelligent Development cтала победителем сразу в двух номинациях: «Рекламная кампания года» и «Рекламный видеоролик»

В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 422. Выбор победителей проходил в несколько этапов, включая, в том числе, и очную защиту проектов. В жюри конкурса входило 60 экспертов, среди которых были представители как крупных застройщиков, так и ведущих рекламных агентств.

Настоящий фурор в этом году произвела компания LEGENDA Intelligent Development, став финалистом сразу в 4 номинациях, в двух из которых – «Рекламная кампания года» и «Рекламный видеоролик» – победителем.

Компания представила на суд жюри концепцию рекламной кампании «Эксперты», которая была в ротации в период с февраля по март 2018 года. Эксперты - это инженеры компании, вдумчивые щепетильные исследователи собственной маркетинговой лаборатории LEGENDA, знающие про актуальные потребности, бытовые привычки и образ жизни современных жителей буквально все. Именно они и создают готовые решения, не требующие переделок и доработок.

WOW AWARDS – ежегодная премия на рынке недвижимости, определяющая лучшие рекламные проекты и креативные идеи компаний строительной отрасли. Организаторы премии – Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

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