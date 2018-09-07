«Мы не можем это игнорировать». Путин сообщил о готовящейся провокации с химоружием в сирийском Идлибе

Президент России Владимир Путин заявил, что боевики террористических организаций в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия.

«Оставшиеся группировки экстремистов в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия», – заявил 7 сентября Владимир Путин на встрече лидеров РФ, Турции и Ирана в Тегеране.

«Мы не можем это игнорировать», – заверил Владимир Путин.

Напомним, что ранее российский МИД сообщил о готовящейся провокации боевиков в Сирии. 4 сентября российские военные нанесли авиаудар по представителям запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб в Сирии. Идлиб – последняя сирийская провинция, которая остается под контролем вооруженной оппозиции.