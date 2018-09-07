Акции сторонников Навального на площади Ленина мешает труба. Активисты собираются подавать в суд на Смольный

Комитет по законности и правопорядку Смольного за три дня до акции отказал сторонникам Алексея Навального в согласовании митинга против пенсионной реформы на площади Ленина 9 сентября. Причиной стала прорвавшаяся труба.

«Мы до последнего ждали вердикта Водоканала, сколько нужно, чтобы отремонтировать трубу. Как только узнали, то сообщили о вынуженном переносе согласования в Удельный парк», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по законности и правопорядку.

По словам чиновников, они уведомили о случившемся штаб Навального 6 сентября вечером, но так и не получили от активистов согласия на перенос. В случае если штаб выведет людей на площадь Ленина, акция будет незаконной, подчеркнули в комитете.

В свою очередь, в штабе Навального «Фонтанке» сообщили, что не намерены отказываться от первоначального плана: «Трубу прорвало не на самой площади, а рядом, это не помешает акции. Мы же вложили значительную сумму на рекламу митинга и на организацию, заказаны сцена и звук, приедут люди, чтобы выступить», – заявил глава петербургского штаба Денис Михайлов. По его словам, в случае если Смольный не даст активистам провести мероприятие, им придется подать на городское правительство в суд с требованием компенсировать убытки.

Напомним, ранее шесть депутатов от «Единой России» выступили с призывом к горожанам не участвовать в митинге против повышения пенсионного возраста. Они раскритиковали место и время, которое чиновники согласовали оппозиционерам. Якобы протест неподалеку от Финляндского вокзала помешает дачникам, которые будут ехать из пригородов в это время. Также, по мнению депутатов, 9 сентября, после дня памяти жертв блокады, неэтично устраивать митинги протеста.