Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» в свой день рождения благодарит петербуржцев за поддержку

Петербургскому Благотворительному фонду «ТОЧКА ОПОРЫ», который оказывает помощь спортсменам с инвалидностью, 7 сентября исполняется 8 лет. В свой день рождения фонд благодарит всех, кто оказывает поддержку.

«Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» говорит спасибо всем, кто уже 8 лет поддерживает петербургских спортсменов с инвалидностью. Лучший подарок для нас – поддержка тех, кто побеждает. Паралимпийцы – это те, кто видят в проблеме – ситуацию и ее решение, а в препятствиях – возможности. Каждый день они нещадно рушат стереотипы и заставляют отказаться от экономного мышления», – сказали в фонде.

За годы работы фонд помог десяткам спортсменов. Это стало возможно благодаря неравнодушным людям, в том числе и читателям «Фонтанки». За время существования фонда удалось собрать средства и обеспечить петербургских спортсменов с инвалидностью инвентарем, помочь атлетам отправиться на международные соревнования, построить новые площадки и даже крытый конный манеж, где занимаются не только паралимпийцы, но и многие дети и подростки с различными нарушениями здоровья.

Сейчас «ТОЧКА ОПОРЫ» ведет сбор средств на четыре актуальных проекта. Например, в ближайшее время необходимо заказать две танцевальные коляски для воспитанников коррекционной школы «Озерки», осталось собрать около 20 000 рублей (стоимость каждой – 115 000 руб.). Напомним, что воспитанники этой школы принимают участие в Кубке Континентов по танцам на колясках , который стартовал в Петербурге сегодня, 7 сентября.

Кроме того, для сборной Петербурга по паралимпийской выездке (конный спорт) в фонде надеются в скором времени заказать одно из трех специализированных сёдел. Для этого осталось собрать 25 000 руб.

В фонде подчеркивают, что самый лучший подарок – это поддержка. Те, кто желает поздравить «ТОЧКУ ОПОРЫ», могут это сделать на сервисе «Пользуясь случаем», поддержав работу фонда и спортсменов.