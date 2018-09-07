Листовки, которые в Пскове распространяла партия Шлосберга, потянули на уголовный состав

В Псковской области возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ — воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав. Под следствие попала партия «Яблоко», возглавляет которую в регионе Лев Шлосберг.

Как сообщает местная прокуратура, 7 сентября надзор признал законным решение полиции о возбуждении уголовного дела. Поводом послужила кипа листовок, которую в парадной одного из домов нашли 5 сентября. 7 тысяч агиток призывали проголосовать на выборах главы региона в ближайшее воскресенье за всех кандидатов, тем самым испортив бюллетень.

«Распространяемые агитационные материалы имели исходные данные заказчика: «Псковское региональное отделение Российской объединённой демократической партии «ЯБЛОКО», кандидаты от которой в выборах губернатора Псковской области не участвуют», – уточняет прокуратура.

Как писал 5-го числа на своей странице глава регионального отделения партии Лев Шлосберг, листовки были напечатаны тиражом 140 тысяч экземпляров. Офис партии в день обнаружения агитматериалов навестила полиция.