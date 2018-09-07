СКА получил от КХЛ 38 миллионов рублей. Только одному клубу досталось больше

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разделил между клубами доходы за сезон-2017/18. Как сообщает пресс-служба КХЛ 7 сентября, всего предстоит распределить более 400 миллионов рублей с НДС. Из них 349,5 млн руб поступили от продажи телевизионных прав, еще 51 млн – от результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Фото: khl.ru

Самую большую сумму получит действующий обладатель Кубка Гагарина – казанский «Ак Барс» – 45,9 млн рублей. В тройку также вошли петербургский СКА (38 млн) и московский ЦСКА (29,5 млн).

Впервые КХЛ стала распределять между клубами доходы в сезоне-2014/15. Тогда команды получили 114 млн рублей, в сезоне-2015/16 – 243 млн рублей, в сезоне-2016/17 – уже 350 млн рублей.

Фото: khl.ru

Ранее стало известно, что на заседании общего собрания участников КХЛ исключили из совета директоров президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и бывшего руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова.