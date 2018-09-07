В России ограничат долю мигрантов на стройках — «всего лишь» до 80%

Количество иностранных работников на строительных объектах ограничат с 2019 года, исключение сделают для Москвы, на которую приходится 12% всех строительных работ в стране. Об этом 7 сентября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как пишет РБК, проект постановления правительства о допустимой доле мигрантов в экономике в 2019 году предполагает сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сфере строительства.

«Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», — отметила Голикова.

Как следует из документа, исключения ввели для Москвы, Хабаровского края и Амурской области.

По данным Минтруда, доля предприятий в строительстве, у которых в штате более 80% иностранных работников, увеличилась с 7,7% в 2016 году до 14,5% в 2018 году.

В 2019 году по сравнению с 2018-м также предлагается снизить доли иностранных работников с 28 до 26% в таких сферах экономики, как деятельность прочего судоходного пассажирского транспорта и деятельность автомобильного грузового транспорта.