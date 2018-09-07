Происшествия
Крым оккупировали гигантский смерч и наводнение. Местные жители пишут о "судном дне" на полуострове
Циклон с Черного моря на день сделал из полуострова декорации к фильмам о конце света.
«Гигантский смерч», как его назвали очевидцы, обрушился на побережье Феодосии поздно вечером 6 сентября. Пользователи соцсетей сделали множество фотографий и видеозаписей необычного природного явления, сравнив его с судным днем.
Коктебель 😱🌪 . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📝Наш хэштэг #crimea_vteme ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷Автор: @stanchevann ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #крым #крымвтеме #crimea_vteme #crimea #россия #севастополь #симферополь #евпатория #ялта #алупка #керчь #russia #алушта #sevastopol #simferopol #evpatoria #balaklava #yalta #судак #черноеморе #феодосия #джанкой #бахчисарай #саки #белогорск #отдыхвкрыму #море
Погодка в Крыму нынче отличная😉. Лёгкий сентябрьский ветерок 🌫️ колышет арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет. Вчера было весело😱! Смерч 🌪️ растворился на Кара – Даге и с новой силой обрушился в Феодосии😨. #море #отдых #смерч #крым #отдыхвкрыму #карадаг #феодосия
Помимо этого, циклон принес на полуостров и обильные осадки. Региональное МЧС сообщает, что вчера в Феодосии были затоплены более 10 домов, однако больше всего от проливных дождей пострадала Ялта, где произошел настоящий потоп. Поток воды был такой силы, что людей сносило с места.
Местные жители шутили в соцсетях, что город превратился в «крымскую Венецию». Причиной наводнения стала вышедшая из берегов река Дерекойка и засорившиеся ливневые стоки. Спасатели сообщают, что под особый контроль взяты реки в Бахчисарайском и Симферопольском районах. МЧС ожидает, что на выходных 8-9 сентября в Крыму будут наблюдаться сильные ливни, грозы, град и ветер силой 17-22 метра в секунду.