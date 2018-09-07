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Происшествия
07.09.2018 14:17
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Крым оккупировали гигантский смерч и наводнение. Местные жители пишут о "судном дне" на полуострове

Циклон с Черного моря на день сделал из полуострова декорации к фильмам о конце света. 

«Гигантский смерч», как его назвали очевидцы, обрушился на побережье Феодосии поздно вечером 6 сентября.  Пользователи соцсетей сделали множество фотографий и видеозаписей необычного природного явления, сравнив его с судным днем. 

Помимо этого, циклон принес на полуостров и обильные осадки. Региональное МЧС сообщает, что вчера в Феодосии были затоплены более 10 домов, однако больше всего от проливных дождей пострадала Ялта, где произошел настоящий потоп. Поток воды был такой силы, что людей сносило с места.

Местные жители шутили в соцсетях, что город превратился в «крымскую Венецию». Причиной наводнения стала вышедшая из берегов река Дерекойка и засорившиеся ливневые стоки. Спасатели сообщают, что под особый контроль взяты реки в Бахчисарайском и Симферопольском районах. МЧС ожидает, что на выходных 8-9 сентября в Крыму будут наблюдаться сильные ливни, грозы, град и ветер силой 17-22 метра в секунду.

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