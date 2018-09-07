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Туризм
07.09.2018 14:13
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За страховыми выплатами обратились больше 4 тысяч клиентов «Натали Турс»

4,2 тысячи клиентов обратились в «Ингосстрах» с момента прекращения деятельности туроператора «Натали Турс». Столько заявлений в офисы страховщика принесли за три дня. Отказов по ним пока не поступало. 

Данные компания 7 сентября предоставила изданию ToutDom. В настоящее время все обращения находятся на стадии рассмотрения, ни положительных решений, ни отказов еще не было. Пока клиенты «Натали Турс» продолжают обращаться за страховками, общая сумма выплат станет известна только по окончании приема заявлений. 

Ранее отмечалось, что ответственность «Натали Турс» была застрахована на сумму чуть более ста миллионов рублей. Потери клиентов же, по оценкам Ростуризма, превышают полтора миллиарда. Как только лимит в «Ингосстрахе» будет исчерпан, часть потерпевших сможет обратиться в «Турпомощь», но там в фонде компании лежит всего 6 миллионов рублей. 

Справка:

В начале июля оператор «Натали Турс», работающий на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные туры. Сперва руководство уверяло, что это лишь временные трудности и что испорченные отпуска будут компенсированы. Однако средств у туроператора оказалось недостаточно. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении компании.

Более 800 жалоб на «Натали Турс», из которых почти 200 приходится на Петербург, были поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали примерно о 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров.

14 августа в «Натали Турс» заявили о прекращении операционной деятельности. Однако в тот же день передумали. 3 сентября Ростуризм исключил три юрлица, объединенных брендом «Натали Турс» из реестра туроператоров. На следующий день компании объявила о закрытии.

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