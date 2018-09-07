За страховыми выплатами обратились больше 4 тысяч клиентов «Натали Турс»

4,2 тысячи клиентов обратились в «Ингосстрах» с момента прекращения деятельности туроператора «Натали Турс». Столько заявлений в офисы страховщика принесли за три дня. Отказов по ним пока не поступало.

Данные компания 7 сентября предоставила изданию ToutDom. В настоящее время все обращения находятся на стадии рассмотрения, ни положительных решений, ни отказов еще не было. Пока клиенты «Натали Турс» продолжают обращаться за страховками, общая сумма выплат станет известна только по окончании приема заявлений.

Ранее отмечалось, что ответственность «Натали Турс» была застрахована на сумму чуть более ста миллионов рублей. Потери клиентов же, по оценкам Ростуризма, превышают полтора миллиарда. Как только лимит в «Ингосстрахе» будет исчерпан, часть потерпевших сможет обратиться в «Турпомощь», но там в фонде компании лежит всего 6 миллионов рублей.