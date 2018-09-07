Третьяк и Фетисов покинули совет директоров КХЛ. Тимченко был переизбран председателем

В Москве 7 сентября завершилось заседание общего собрания участников КХЛ. Одним из его главных итогов стало исключение из совета директоров президент ФХР Владислава Третьяка и бывшего руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова.

Это решение связано с ограничениями, установленными законодательством РФ для депутатов Государственной Думы, которыми и являются Третьяк и Фетисов. Их места заняли исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов и старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Сергей Батехин.

На пост председателя совета директоров КХЛ был переизбран президент петербургского хоккейного клуба СКА, владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко. Также собрание утвердило годовой отчет ООО «КХЛ» за 2017 год и рассмотрело вопрос распределения чистой прибыли.

Напомним, в КХЛ в сезоне-2018/19 выступают 25 клубов из 23 городов (три команды базируются в Москве, в остальных городах по одной команде). Действующий чемпион – казанский «Ак Барс».