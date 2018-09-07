Официальный курс евро превысил 80 рублей, доллара — 69

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 8 сентября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Доллар подорожал почти на 80 копеек — до 69,02 руб. Евро вырос на рубль — до 80,35 руб. Напомним, очередной раунд падения российской валюты произошел 6 сентября. Эксперты объясняли его, в том числе, реакцией рынков на новости по делу Скрипалей — накануне США, Франция, Германия и Канада поддержали выводы Великобритании о том, что в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери якобы виновны офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Кроме того, в СМИ писали о том, что по этой причине с российского рынка мог уйти крупный американский фонд — якобы он распродал рублей на 1 млрд долларов.