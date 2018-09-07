В Ялте следователи потребовали образцы ДНК у обвиняемой за репост. Её адвокат заявил о создании «базы экстремистов»

Образцы ДНК, слюны и голоса затребовали ялтинские следователи у Элины Мамедовой, обвиняемой по уголовному делу за репост во «ВКонтакте». Об этом 7 сентября рассказали в международной правозащитной организации «Агора».

«Следственный комитет по Ялте ознакомил меня и мою подзащитную Элину Мамедову с постановлениями о получении образцов для сравнительного исследования, – пояснил адвокат Алексей Ладин. — Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК граничит с абсурдом. Могу предположить, что эти образцы нужны для формирования базы «экстремистов».

По словам Ладина, 27-летняя Мамедова отказалась от предоставления образцов, «дабы минимизировать свое участие в театре абсурда».

Молодая женщина обвиняется в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (часть 1 статьи 282 УК РФ). Поводом послужили репосты во «ВКонтакте», датированные 2014 и 2015 годами.