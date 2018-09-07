Фонтан из водопровода возле площади Ленина на десять дней закрыл часть движения. Повреждена столетняя канализация

Восстановительные работы после аварии рядом с Финляндским вокзалом займут десять дней. На это время движение по площади Ленина будет частично закрыто. Аварийной бригаде придется менять и ремонтировать сети 1917 и 1969 годов прокладки.

Об работах 7 сентября сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал». Основной урон пришелся на трубопровод водоснабжения полуметрового диаметра 1969 года прокладки, заменить придется 48 погонных метров. В зону размыва также попала канализационная сеть, метровые трубы получили повреждения. Они лежат под землей больше ста лет, с 1917 года.

Накануне предприятие сообщало, что авария сказалась на водоснабжении трех жилых домов, детского сада и хозпомещения в правой части Финляндского вокзала. Сейчас вода поступает в здания по временной схеме.

Движение, по предварительной информации, вплоть до 16 сентября закрыто на площади от улицы Комсомола до Арсенальной набережной.