Заслуженному моряку нужна помощь

91-летний Алексей Алексеевич вынужден обратиться за помощью к незнакомым людям – ему необходимы дорогие лекарства. Некоторые препараты, которые рекомендуют врачи для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, не входят в перечень льготных, а пенсии, даже приличной по нынешним меркам, на их покупку не хватает.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о содействии в сборе средств.

Иванов Алексей Алексеевич, 91 год.

Необходимы лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоимость – 103 000 руб. Собрано – 36 500 руб. Не хватает – 66 500 руб.

Алексей Алексеевич прожил долгую, сложную, но интересную жизнь. Подростком почти всю войну отработал на заводе в тылу. В 17 лет откликнулся на Папанинский призыв и отправился на Cеверный флот, став участником полярных конвоев, охранявших ленд-лизовские рейсы. После окончания войны вместе с командой разбирал завалы в жилых домах и музеях города. А когда мирная жизнь более-менее восстановилась, вернулся на гражданский флот. Начав свой морской путь обычным кочегаром, закончил его старшим мотористом, неоднократно удостаиваясь почетных грамот и медалей за доблестный труд. И уже на пенсии, решив найти работу поспокойнее, поступил в судоремонтные мастерские Балтийского морского пароходства.

До недавнего времени мужчина сохранял бодрость духа и активность. Однако после длительной болезни и ухода супруги он чувствует себя подавленным. Особенно беспокоит финансовый вопрос. Большая часть неплохой пенсии уходит на оплату сиделки и средств по уходу. Дочери, давно уже тоже пенсионерки, не могут быть с отцом постоянно, поэтому помогают по мере возможности с продуктами и уходом.

Сейчас Алексею Алексеевичу необходимо пройти курс лечения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, большая часть нужных лекарств не входит в число льготных, остальные очень сложно получить в специальных аптеках. Личных средств на приобретение этих препаратов у заслуженного моряка нет. Благотворительный фонд «Долго и счастливо» просит помочь собрать на лекарства недостающую сумму.

Помочь Алексею Алексеевичу можно на его странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/163/.