"Дальпитерстрой" осваивает Охту

фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Сегодня девелоперы все чаще совмещают торгово-развлекательные площадки с деловыми центрами, что вполне резонно. Сотрудники офисов имеют возможность, не выходя за пределы молла, купить все необходимое и поддержать свою физическую форму.

Не так давно СК "Дальпитерстрой" ввела в эксплуатацию один из таких многофункциональных центров на пр.Энергетиков, 8, кор. 1. Он располагается вблизи крупных транспортных узлов города: станция метро «Ладожская», Ладожский железнодорожный вокзал, Заневский проспект.

Комплекс состоит их двух зданий, примыкающих друг к другу: двухэтажный корпус предназначен для торговли, в девятиэтажном располагаются помещения под офисы. Часть торговой зоны уже занимает магазин, часть планируется отдать фитнес-клубу. В деловой зоне свободны шесть этажей с офисными помещениями под продажу или аренду.

Общая площадь центра – 11515 кв. м. На каждый этаж офисной зоны приходится примерно по 400 кв. м, площадь помещений – от 200 до 4065 кв. м. Комплекс оборудован подземным и наземным паркингом. Стоимость помещений в торгово-офисном центре от 120 000 руб. за кв.м.

Застройщик предполагает дальнейшее развитие территории: строительство второй и третьей очереди комплекса.

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