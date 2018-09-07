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07.09.2018 13:07
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Аэрофлот получил сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот получил в эксплуатацию сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Авиалайнеру с бортовым номером RA — 89116 присвоено имя великого полководца, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского.

Российские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. НовыйSSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

К.К. Рокоссовский – выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза. Его полководческий талант проявился в ключевых сражениях Великой Отечественной войны: битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах. Однако наибольший вклад в победу советских войск Рокоссовский внес при проведении операции по освобождению Белоруссии.

Аэрофлот как национальный перевозчик понимает всю важность поддержки отечественного производителя авиационной техники, и поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100. В ближайшее время авиакомпания пополнит свой самолетный парк ещё одним новым SSJ100, таким образом, общее число отечественных современных авиалайнеров в парке Аэрофлота достигнет пятидесяти. 

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax WorldAirline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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Аэрофлот получил сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100

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