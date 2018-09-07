СМИ: Жена украинского «кума Путина» владеет нефтяным месторождением в ХМАО. Условия конкурса писали под ее компанию

Украинская телеведущая Оксана Марченко, супруга политика Виктора Медведчука, которого в СМИ называют «кумом Владимира Путина», является владельцем компании, занимающейся разработкой одного из крупнейших нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом 7 сентября пишет украинская редакция «Радио Свобода».

По информации издания, Марченко принадлежит кипрский офшор Tumillon Investments LTD. Эта компания контролирует 50,1% акций российского ООО «НЗНП Трейд». Именно «НЗНП Трейд» в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении — третьем по величине в ХМАО. Запасы нефти на нем оцениваются в 123,7 млн тонн.

Причем на месторождение также претендовали «дочки» «Газпрома» (ООО «Газпромнефть-Хантос») и «Роснефти» (ООО «РН-Уватнефтегаз»). Однако они не подошли под условия конкурса — победитель должен был перерабатывать добытую нефть в Ростовской области. В регионе на тот момент были всего два НПЗ, причем один из них был аффилирован с ООО «НЗНП Трейд» Оксаны Марченко. Условие даже пыталась оспорить в суде «дочка» «Роснефти», однако в итоге арбитраж отказал компании в иске.

Напомним, согласно информации в СМИ, российский президент является крестным отцом дочери лидера украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Недавно в интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным. И уточнил, что во многом их взгляды сходятся, но Медведчук не согласен с мыслью Путина о том, что россияне и украинцы — одна нация.