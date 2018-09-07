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Бизнес
08.09.2018 11:05
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Российско-финская торговля: а был ли рост

Россия и Финляндия подсчитали взаимный товарооборот за первое полугодие, но разошлись в оценках. Там, где российская таможня видит оживление, финны наблюдают стагнацию.

Российско-финская торговля: а был ли рост

Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин/kremlin.ru

О взаимных успехах России и Финляндии на ниве международной коммерции еще в августе заявил президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё. По его словам, в 2017 году двусторонний товарооборот вырос на 37% и достиг почти 12,5 миллиардов долларов. В первом полугодии 2018 года рост продолжился, хотя темпы снизились более чем на четверть – до 27%, а сумма достигла 7,5 млрд долларов. 

Финская таможня, опубликовавшая данные за первое полугодие 31 августа, оценила взаимный оборот чуть ниже – в 6,1 млн евро (7,4 млрд долларов). Но не увидела положительной динамики. Так, по данным финской статистики, в евро взаимный товарооборот вырос всего на 3%, а в долларах, за счет курсовой разницы, примерно на 14%.

Эксперты объясняют такое расхождение разными методологиями подсчета. К примеру, Россия зачастую определяет экспорт по стране контракта в тех случаях, когда неизвестна страна конечного назначения. Финляндия при учете своих поставок руководствуется принятой в ЕС классификацией по стране отправления. В итоге данные о товарах стран ЕС, которые поступают в Россию через Финляндию, а также финских продуктах, которые ввозятся в Россию через другие страны ЕС, могут быть посчитаны по-разному. «К примеру, использование «страны контракта» в случаях, когда неизвестна «страна назначения» при таможенном оформлении экспорта сырьевых товаров, приводит к значительному разрыву между  показателями статистики обеих стран», – пояснили «Фонтанке» в Торгпредстве России в Финляндии.

Кроме того, регистрация экспортно-импортных операций не происходит одновременно. «Если товар, выпущенный экспортером в отчетном периоде, импортируется в следующем периоде, отмечается разрыв статистических данных», – отмечают в Торгпредстве России в Финляндии. Для сравнения, при подсчете данных за первое полугодие 2017 года российская и финская таможни сошлись в оценке темпов роста, но разошлись в самом показателе: финны насчитали на 1 млрд евро больше товаров. Поскольку база прошлого периода у России оказалась ниже, то и рост получился внушительнее.

Но такие расхождения характерны не только для торговли между Россией и Финляндии, но и других стран, подчеркивают эксперты.

Нефть как двигатель торговли

Торговый баланс между странами, как и в прошлом году, сильно смещен в сторону России. По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), экспорт в Суоми составил 5,8 млрд долларов (77% взаимного оборота). Финская таможня оценила показатель в 4,5 млрд евро (5,5 млрд долларов, или 74% от общего оборота).

Две трети российского экспорта — это минеральное топливо. По данным таможни Суоми, в январе-июне 2018 года Россия поставила ей такой продукции на 2,9 млрд евро, что на 14% больше, чем годом ранее. Рост показателя объясняется как повышением цен на энергоносители, так и увеличением физических объемов. «В натуральном выражении вырос экспорт нефти, природного газа, каменного угля», – отмечают в Торгпредстве России в Финляндии. 

Позитивную динамику показали и другие сырьевые товары. Их Россия ввезла на сумму 554,5 млн евро, что на 17% больше, чем годом ранее. В числе категорий, которые показали рост — древесина (включает топливную древесину, щепу и круглый лес). Но, по словам экспертов,  это произошло в основном за счет цен. Натуральные объемы сокращаются, поскольку Финляндия активно наращивает свою вырубку.

А вот экспорт промышленных товаров снизился на 38% – до 531,7 млн евро. «Основное влияние оказало сокращение поставок чугуна и стали, а также тканевых материалов и изделий из цветных металлов», – комментируют в российском торгпредстве. 

Поставки изделий химической промышленности, которые выросли на 40% в первом полугодии 2017 года, в 2018 году уменьшились на 1% до  350,4 млн евро.

Машины вместо еды

Импорт в Россию от северного соседа ФТС оценила в 1,7 млрд долларов, что на 10% больше, чем годом ранее. Финская таможня считает, что Суоми поставила товары на 1,61 млрд евро (1,95 млрд долларов). Причем, если в европейской валюте показатель остался на уровне прошлого года, то в долларах вырос на 12%.

Главной статьей импорта Финляндии являются машины и транспортное оборудование. По данным финской таможни, в первом полугодии 2018 года Суоми поставила товаров на  694,9 млн евро, что на 4% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в январе-июне прошлого года прирост по этой категории составил 43%. 

Среди тех, кому удалось нарастить объемы импорта,  Outotec, который подписал контракт на 24 млн евро на поставку горнообогатительных технологий и оборудования для завода по переработке полезных ископаемых «Кольской ГМК». Компания Metso Minerals  осуществила и планирует ввоз новых крупных партий дробильно-сортировочных линий, рассказала глава Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен. А вот поставщик оборудования для судостроения Wärtsilä, напротив, отказался импортировать генераторы крымской судоверфи «Залив» из-за санкций. 

Рост поставок тормозит недоверие инвесторов, из-за чего сокращаются вложения в модернизацию, считает Яана Реколайнен. Еще одним фактором является политика импортозамещения. На этом фоне некоторые финские дистрибьюторы решаются на локализацию производства. В частности та же Wärtsilä приобрела в Петербурге предприятие «Транзас».

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших финских игроков на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами и условиями участия в проекте вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса».  

Ввоз промышленных товаров из Финляндии в Россию в 2018 году вырос на 4% до 360 млн евро. Но по сравнению с прошлым годом, когда объемы поставок подскочили в четыре раза, это тоже можно назвать стагнацией. Импорт продовольствия, который в первом полугодии 2017 года подрос на 10%, в 2018-м сократился на 17% до 44 млн евро. Яана Реколайне объясняет такую тенденцию ослаблением российский валюты «Как и на все потребительские товары, на продукты питания напрямую влияет курс рубля. В результате российских санкций экспорт продуктов питания (из Финляндии) резко упал и составляет сегодня четверть от объемов 2013 года», – комментирует она.

По данным ФТС, доля Финляндии в общем импорте России составляет всего 1,5%, но среди стран ЕС Суоми находится на пятом месте по объему поставок, уступая лидерство Германии, Франции, Италии и Нидерландам. При этом Финляндия  лишь немного опережает находящуюся на шестом месте Испанию, и проигрывает ей по темпам роста. Это означает, что если отрыв продолжится, поставщики из Суоми рискуют выбыть из пятерки европейских поставщиков РФ.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

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