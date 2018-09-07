Комплекс «Wings апартаменты на Крыленко» достиг экватора строительства

предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»

Первый корпус комплекса «Wings апартаменты на Крыленко», который девелоперская компания ООО «СК» Монолит возводит в Невском районе Санкт-Петербург, реализован более чем на 50%.

По всем этапам реализации проекта задачи выполняются в соответствии с графиком, а по отдельным типам работ – со значительным опережением. На сегодня в комплексе завершено возведение последнего 15 этажа, произведена установка остекления на 70%, выполнен большой объём работ по устройству фасадов (утепление и штукатурка стен, монтаж металлоконструкций навесного вентилируемого фасада). Начат монтаж инженерных коммуникаций и оборудования дома.

предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»

По планам девелопера, возведение МФК будет завершено на один квартал раньше. Окончание работ было намечено на III квартал 2019 года, однако теперь планируется, что комплекс будет готов в II квартале 2019 года. Это свидетельствует об уверенности девелопера в своих силах и практически полном контроле над процессами, происходящими на стройплощадке.

«Комплекс апартаментов Wings является одним из ключевых проектов в Невском районе, среди конкурентных проектов выделяется наиболее выгодной ценой и условиями приобретения*, прекрасный выбор для инвестиций и жизни! На сегодняшний день комплекс апартаментов Wings входит в топ-5 самых востребованных апарт-комплексов комплексов Петербурга, — отмечает PR-директор ООО «СК»Монолит. — И то, что строительство ведется столь быстрыми темпами, становится дополнительным аргументом для покупателей. В связи с этим мы ожидаем, что «WINGS» укрепит свои позиции в рейтинге востребованности, и апартаменты в нем продолжат пользоваться стабильно высоким спросом».

предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»

О проекте:

«Wings апартаменты на Крыленко» – многофункциональный комплекс из 15 этажей, включает 280 апартаментов с отделкой «под ключ» и собственной инфраструктурой – магазинами, салоном красоты, аптекой и т.д. Комплекс апартаментов располагается в зеленой зоне Невского района.

МФК «WINGS» – это новый формат недвижимости на рынке Петербурга. С одной стороны, это аналог квартиры, в апартаментах можно проживать постоянно, как правило, их покупка обходится дешевле «классического» жилья. С другой стороны, апартаменты – готовый инвестиционный продукт, дополнительная возможность заработать.

Дополнительная опция для покупателей Wings – меблировка. Комплекты подобраны в двух стилях: современный и скандинавский. Это идеальное решение для инвесторов и тех, кто намерен переехать в новый дом сразу после получения ключей.

МФК WINGS – застройщик ООО "СК "Монолит", разрешение на строительство №78-12026320-2014 от 11 августа 2014 года, проектная декларация на сайте https://krylenko-apart.ru/

*Согласно маркетинговому исследованию ООО «СК» Монолит» по состоянию на август 2018 года.

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