Недвижимость
Комплекс «Wings апартаменты на Крыленко» достиг экватора строительства
предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»
Первый корпус комплекса «Wings апартаменты на Крыленко», который девелоперская компания ООО «СК» Монолит возводит в Невском районе Санкт-Петербург, реализован более чем на 50%.
По всем этапам реализации проекта задачи выполняются в соответствии с графиком, а по отдельным типам работ – со значительным опережением. На сегодня в комплексе завершено возведение последнего 15 этажа, произведена установка остекления на 70%, выполнен большой объём работ по устройству фасадов (утепление и штукатурка стен, монтаж металлоконструкций навесного вентилируемого фасада). Начат монтаж инженерных коммуникаций и оборудования дома.
По планам девелопера, возведение МФК будет завершено на один квартал раньше. Окончание работ было намечено на III квартал 2019 года, однако теперь планируется, что комплекс будет готов в II квартале 2019 года. Это свидетельствует об уверенности девелопера в своих силах и практически полном контроле над процессами, происходящими на стройплощадке.
«Комплекс апартаментов Wings является одним из ключевых проектов в Невском районе, среди конкурентных проектов выделяется наиболее выгодной ценой и условиями приобретения*, прекрасный выбор для инвестиций и жизни! На сегодняшний день комплекс апартаментов Wings входит в топ-5 самых востребованных апарт-комплексов комплексов Петербурга, — отмечает PR-директор ООО «СК»Монолит. — И то, что строительство ведется столь быстрыми темпами, становится дополнительным аргументом для покупателей. В связи с этим мы ожидаем, что «WINGS» укрепит свои позиции в рейтинге востребованности, и апартаменты в нем продолжат пользоваться стабильно высоким спросом».
О проекте:
«Wings апартаменты на Крыленко» – многофункциональный комплекс из 15 этажей, включает 280 апартаментов с отделкой «под ключ» и собственной инфраструктурой – магазинами, салоном красоты, аптекой и т.д. Комплекс апартаментов располагается в зеленой зоне Невского района.
МФК «WINGS» – это новый формат недвижимости на рынке Петербурга. С одной стороны, это аналог квартиры, в апартаментах можно проживать постоянно, как правило, их покупка обходится дешевле «классического» жилья. С другой стороны, апартаменты – готовый инвестиционный продукт, дополнительная возможность заработать.
Дополнительная опция для покупателей Wings – меблировка. Комплекты подобраны в двух стилях: современный и скандинавский. Это идеальное решение для инвесторов и тех, кто намерен переехать в новый дом сразу после получения ключей.
МФК WINGS – застройщик ООО "СК "Монолит", разрешение на строительство №78-12026320-2014 от 11 августа 2014 года, проектная декларация на сайте https://krylenko-apart.ru/
*Согласно маркетинговому исследованию ООО «СК» Монолит» по состоянию на август 2018 года.