Названа дата проведения матча 1/16 финала Кубка России «Волгарь» - «Зенит»

Стал известен день проведения матча 1/16 финала Кубка России между «Волгарем» и «Зенитом». Игра состоится 26 сентября в Астрахани. Точное время начала матча будет определено дополнительно.

Перед этим сине-бело-голубые проведут товарищескую встречу с «Кайратом» (9 сентября), сыграют на выезде с «Оренбургом» в РПЛ (16 сентября) и «Копенгагеном» в групповом этапе Лиги Европы (20 сентября), а также примут дома московский «Локомотив» (23 сентября).

В прошлом сезоне «Зенит» не смог преодолеть стадию 1/16 финала Кубка России, проиграв петербургскому «Динамо» со счетом 2:3. Действующим обладателем кубка является «Тосно», ныне уже не существующий клуб из Ленобласти.

Национальный кубок «Зенит» выигрывал в 1944, 1999, 2010 и 2016 годах.