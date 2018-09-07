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Общество
07.09.2018 12:48
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Временным главой ДНР выбран председатель парламента, которому прокуратура указала на нелегитимность назначения его предшественника. Выборы в Донбассе пройдут 11 ноября

Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики депутатским большинством назначен председатель парламента Денис Пушилин. Выборы главы ДНР назначены на 11 ноября. 

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей, пленарное заседание Народного совета прошло 7 сентября. Большинство депутатов проголосовали за назначение на пост главы республики председателя парламента Дениса Пушилина. Ранее прокуратура потребовала снять полномочия с заместителя председателя совета министров ДНР Дмитрия Трапезникова, назначенного на пост после смерти Александра Захарченко. Согласно конституции ДНР, в случае досрочного прекращения полномочий действующего главы должность занять полагается первому заместителю. Такого у убитого не было, а значит, сложить полномочия должно все руководство. Назначить нового врио должен был Пушилин. 

На заседании также была утверждена дата выборов, голосование пройдет 11 ноября этого года. Народный совет также утвердил состав центральной избирательной комиссии, в нее вошли 10 человек. 

Ранее сообщалось, что выборы в Донецке и Луганске состоятся одновременно. 

Справка:

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа. В кафе «Сепар», куда он прибыл на поминки артиста российской эстрады Иосифа Кобзона, сработало заложенное взрывное устройство. Как заявили власти ДНР, подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева. Украина причастность к убийству категорически отрицает.

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