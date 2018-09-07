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Власть
07.09.2018 12:39
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«Ничего не предоставим, не дадим, и даже не задавайте вопросов». Великобритания отказалась делиться с Россией информацией о подозреваемых в отравлении Скрипалей

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что британская сторона не собирается отвечать на вопросы об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых полиция королевства подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. 

«Кто эти люди? Есть ли конкретные данные о них? Номера паспортов? Хотя бы отчества? Данные, полученным ими [британцами] после заполнения ими [Петровым и Бошировым] визовых документов? <...> На все наши вопросы был один ответ: ничего не предоставим, не дадим, и даже не задавайте вопросов»,  – рассказала на пресс-конференции 7 сентября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

При этом дипломат отметила, что «выхлоп, который произошел 5 сентября в Лондоне, очередная попытка привлечь внимание международного сообщества <...> к этим фотографиям [Александра Петрова и Руслана Боширова] и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам, – это классический пример дезинформации». Она подчеркнула, что у Британии нет никаких доказательств, кроме этих снимков. «Что касается доказательной базы, то нам опять предлагается поверить на слово» , – резюмировала Захарова. 

Отметим, что касается паспортных данных подозреваемых и их передвижений в последнее время по Европе – «Фонтанке», в отличие от МИДа, удалось выяснить некоторые подробности об Александре Петрове и Руслане Боширове.

Справка:

Напомним, 5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.

Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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