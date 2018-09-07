В московском зоопарке родилась краснокнижная обезьяна. Детеныш капуцина-плаксы весит 150 граммов

С появлением детеныша капуцина в Московском зоопарке популяция этих обезьян, выращенных в неволе, стала одной из самых больших в мире.

О новорожденном 7 сентября сообщает сайт столичной мэрии. Капуцин-плакса родился 29 августа, но запечатлеть его удалось только сейчас. Детеныш весит 150 граммов, сейчас он все время держится за родительницу, поэтому сотрудникам зоопарка даже не известен его пол. Семью на время отселили от других родственников из-за наклонности доминирующих самок этого вида отбирать детенышей.

С появлением этой обезьяны их в зоопарке стало семь: бабушка Смолли, родители Нори и Матрос и четыре их отпрыска. Теперь семью краснокнижных животных, выращенных не в дикой природе, можно назвать одной из самых больших в мире.

В марте этого года в петербургском зоопарке стало больше на одного гиббона, первые недели жизни самка прятала детеныша от любопытных.