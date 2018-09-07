В «Образцовом квартале 3» заканчивается отделка мест общего пользования

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» заканчивается отделка мест общего пользования. Параллельно готовятся документы на получение заключения о соответствии ЖК.

Следуя традициям, застройщик «Терминал-Ресурс» планирует сдать ЖК досрочно, до конца этого года.

Просторные стеклянные входные группы и места под камины на последнем этаже ЖК отличают «Образцовый квартал 3» от предыдущих проектов компании. А эркеры и трехметровые потолки добавят еще больше света и простора в квартиры для комфортной жизни.

Отопление в ЖК «Образцовый квартал 3» устроено по системе теплого водяного пола Uponor, а на крыше каждого дома установлены автономные газовые котельные. В квартирах отсутствуют радиаторы. А терморегуляторы позволят регулировать температуру в каждой комнате по усмотрению новоселов.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Концепция жизни в «Образцовых кварталах» подразумевает комфорт загородной жизни в черте города. Все по-европейски выверено и сделано с заботой. Именно поэтому в четырехэтажном доме всего на 168 квартир установлен двусторонний лифт, который ходит с цокольного этажа, в подъездах износостойкие полы с полимерным покрытием и на каждом этаже установлены датчики движения на включение освещения. Во дворе установлены фонари со световыми датчиками, вымощены тротуары. Почтовые ящики вынесены за пределы жилого дома, чтобы огородить жилое пространство от посторонних людей.

Все больше людей выбирают жизнь в экологически чистом районе города, в уютном и безопасном квартале, где с соседями если не дружат, то с удовольствием общаются. По отзывам жителей уже сданных «Образцовых кварталов» наибольшую ценность для них представляет прежде всего возможность наслаждаться тишиной, простором и покоем. А городская прописка делает этот проект вовсе уникальным. Спешите в отдел продаж, расположенный рядом с ЖК, чтобы познакомиться совсем с другим образом жизни, который возможен в таком мегаполисе как Санкт-Петербург.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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