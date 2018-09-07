«Зенит» впервые в истории сыграет в фиолетовой форме. Дизайнеры вдохновлялись работами Фаберже
Футбольный клуб «Зенит» объявил об историческом событии, которое произойдет в это воскресенье, 9 сентября, в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом». Петербургская команда впервые сыграет в форме фиолетового цвета.
В воскресенье впервые в истории сыграем в фиолетовой форме! 👕— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 7 сентября 2018 г.
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Напомним, «Зенит» представил фиолетовый комплект формы в июле 2017 года. Он был обозначен как резервный. «Вдохновением для нее послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», – заявили в клубе.
Матч «Зенит» – «Кайрат» пройдет 9 сентября на арене «Санкт- Петербург», начало в 18:00. За казахстанский клуб выступает бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин.