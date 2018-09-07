Международный союз биатлонистов отказался восстановить Россию в правах. Виноваты новые допинговые скандалы

Неутешительно для России закончился конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в хорватском Порече. Как сообщает 7 сентября пресс-служба IBU, Союз биатлонистов России (СБР) не получил полноправное восстановление членства в организации.

Напомним, статус СБР до временного членства в IBU был понижен в декабре 2017 года после серии нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами. Это означало, что Россия потеряла право голоса на конгрессе и не может выдвигать своих кандидатов в руководящие органы организации. Для возвращения полноценного статуса нужно было соблюсти ряд условий. Например, помогать в расследовании допинговых дел спортсменов из России и не иметь новых допинговых нарушений.

С последним пунктом возникли проблемы буквально за неделю до конгресса IBU. В нарушении антидопинговых правил заподозрили четырех российских биатлонистов – Светлану Слепцову, Евгения Устюгова, Александра Чернышова и Александра Печенкина.

Слепцова – олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009-го в эстафете. Устюгов – двукратный олимпийский чемпион (масс-старт 2010 и эстафета 2014), бронзовый призёр Олимпийских игр в составе эстафеты (2010), двукратный серебряный призёр чемпионата мира-2011. Чернышов и Печенкин особых успехов на уровне сборной не достигали.

Ранее Евгений Устюгов подтвердил, что его подозревают в употреблении допинга и что в его отношении началось расследование. По словам спортсмена, он будет защищать свое имя в суде, потому что все допинг-тесты за его карьеру были отрицательными.